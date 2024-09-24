أمل نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون ان "لا تستمر الحرب لأسابيع عدّة حتّى تظلّ الطواقم الطبية قادرة على القيام بواجباتها مثل اليوم"، مؤكدا "الحاجة لدعم المستشفيات ماديا"، لافتا الى ان "هذا ما يقوم به وزير الصحة فراس الابيض، لتتمكن من الاستمرار في تأمين المستلزمات الطبية، وعهدٌ علينا أن نبقى في الخطوط الأمامية بوجه العدو المتوحّش".
ونوه في مؤتمر صحفي مع الابيض "بأن المستشفيات اعطت السياسيين في لبنان درسا في التضامن"، معتبرا انهم "لو يقوموا مثلها لما وصلت البلاد الى ما عليه". وشدد على أن "الأوقات التي نمرّ بها حالياً هي من الأصعب والمستشفيات أثبتت أنها مظلّة لجميع اللبنانيين".
كانت هذه تفاصيل خبر هارون: المستشفيات بحاجة الى الدعم المادي وهذا ما يقوم به الأبيض وعهدٌ علينا أن نبقى في الخطوط الأمامية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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