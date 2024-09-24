الامارات | مهلة شهر لتصويب أوضاع المساكن الحكومية المخالفة في أبوظبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت دائرة البلديات والنقل وهيئة الإسكان في أبوظبي، حملة مسح ميداني جديدة مشتركة، تستهدف تصويب أوضاع المساكن الحكومية الجاهزة، غير المستغلة أو المستغلة لغير الغرض المخصص لها في كافة أنحاء إمارة أبوظبي.

وتشمل الحملة تصويب أوضاع المساكن الحكومية غير المستغلة 'المهجورة'، والمستغلة لغير الغرض المخصص لها، في كافة مناطق الإمارة، وتشمل أيضاً المساكن التي تم تصويب أوضاعها خلال الفترة الماضية للتأكد من استمرار إشغالها بصورة قانونية.

وتهدف الحملة لتعريف أصحاب المساكن الحكومية بالحلول التي تقدمها الهيئة، ومن ضمنها قروض الصيانة، والهدم وإعادة البناء، وتقوم "ساعد" بالمساهمة في تنفيذ حملات التفتيش إلى جانب فرق دائرة البلديات والنقل في أبوظبي.

وأوضحت هيئة أبوظبي للإسكان، من خلال تدوينة نشرتها على مواقع التواصل الاجتماعي الرسمية التابعة لها، أنه سيتم منح مهلة شهر واحد لتصويب أوضاع المساكن الحكومية المخالفة، وبعدها سيتم السير بالإجراءات القانونية المعتمدة.