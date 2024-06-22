شكرا لقرائتكم خبر عن %93 من القراء يطالبون بتكثيف حملات فحص السائقين متعاطى المخدرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب تكثيف حملات فحص السائقين متعاطى المخدرات؟، أيد غالبية القراء مطالب تكثيف حملات فحص السائقين متعاطى المخدرات. وأيد 93% من القراء مطالب تكثيف حملات فحص السائقين متعاطى المخدرات، بينما عارض 7% من القراء مطالب تكثيف حملات فحص السائقين متعاطى المخدرات.

نتيجة الاستطلاع

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