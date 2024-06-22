شكرا لقرائتكم خبر عن قنصلية مصر فى جدة: التصديق على شهادات وفاة الحجاج مجانا ابتداء من غد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت القنصلية المصرية في مدينة جدة السعودية، السبت، أنه تيسيراً على المواطنين الذين يرغبون في التصديق على شهادات الوفاة، التقدم مباشرة إلى القنصلية العامة لجمهورية مصر العربية في جدة ابتداء من غد الأحد الموافق 23 يونيو الجاري، حيث تقدم القنصلية خدمة على شهادات الوفاة (مجاناً).

وتقدمت القنصلية العامة لجمهورية مصر العربية في جدة بخالص التعازي وصادق المواساة لأسر المواطنين المصريين المتوفين خلال موسم الحج لهذا العام، مجددة إعرابها إعرابها عن صادق التعازي والمواساة.

على جانب آخر، بدأ منذ قليل، اجتماع خلية أزمة الحجاج، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، وذلك بناءً على تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن خلية الأزمة تتشكل من مسئولى الوزارات والجهات المعنية، وسيكون من مهامها، وفقا لتوجيهات الرئيس، تقديم الدعم والمساندة لأسر المتوفين، وكذا دراسة أسباب ما حدث والعمل على عدم تكرارها.

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولى أنه سيتم فتح تحقيق مع أى شركة رتبت سفر هؤلاء الحجاج المتوفين، بعيدا عن الأطر النظامية، وتحايلت لتنظيم السفر للضحايا بصورة غير رسمية، ولم توفر لهم الخدمات اللوجيستية، مشيرا إلى أنه سيتم اتخاذ قرارات حاسمة، وتوقيع أشد العقوبات، التى تسهم فى عدم تكرار هذه المخالفات مرة أخرى.