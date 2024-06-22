"اشترى شقق وعربيات".. حيلة تاجر عملة لغسل 30 مليون جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بوزارة الداخلية، الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة القاهرة)؛ لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية ومحاولته إخفاء مصدرها وصبغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية والسيارات).

قُدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكورين بمبلغ (30 مليون جنيه تقريباً).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.