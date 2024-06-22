الغرف السياحية تكشف أسباب وفيات الحجاج المصريين غير النظاميين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- داليا الظنيني:

كشف الدكتور إيهاب المليجي، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، أسباب وفيات الحجاج المصريين الذين سافروا بطريقة غير نظامية لأداء مناسك الحج.

وأوضح "المليجي"، خلال حواره ببرنامج "صالة التحرير"، مع عزة مصطفى، على قناة صدى البلد، أن 25 ألف حاجًا سافروا بطريقة نظامية ولم يواجهوا أي مشكلات، بينما وقع ضحايا بسبب شركات سياحية وهمية وسماسرة استغلوا رغبة المواطنين في الحج بتأشيرات زيارة.

وأكد أن المواطنين وقعوا إلكترونيًا على بنود تأشيرة الزيارة التي تخلي مسؤولية السمسار، وأن 16 شركة سياحية أصدرت باركودًا وهميًا للحجاج، وتم سحب تراخيص هذه الشركات وتحويل أصحابها للتحقيق.

وشدد عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، على أن الوفيات حدثت خارج منظومة الشركات السياحية النظامية، وأن الحجاج الذين سافروا بتأشيرات زيارة تعرضوا لمخاطر كبيرة بسبب عدم وجود تنظيم أو خدمات صحية كافية.

اقرأ أيضا:

السلع التموينية" تعلن عن ممارسة لتوريد 1000 طن زيت