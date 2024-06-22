شديد الحرارة وتحذير للمصطافين.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأحد بالظواهر الجوية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالمنعم:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل طقس غدًا الأحد بالظواهر الجوية.

وتوقعت الأرصاد استمرار الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة بقيم تتراوح من 2: 3 درجات على شمال البلاد حتى القاهرة.

كما توقعت أن يسود طقس شديد الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، حار على السواحل الشمالية، مائل للحرارة ليلا على أغلب الأنحاء، معتدل على السواحل الشمالية.

كما يوجد اضطراب في البحر المتوسط على بعض شواطئ مرسى مطروح وتصل سرعة الرياح من (30-40 )كم/س وارتفاع الموج من( 1.5-2) م

لذا على المصطافين مراعاة ذلك.

وعن درجات الحرارة تسجل القاهرة الكبرى 39 درجة، والوجه البحري ومدن القناة 38 درجة، والسواحل الشمالية الغربية 33 درجة، وشمال الصعيد 41 درجة، وجنوب الصعيد 45 درجة.