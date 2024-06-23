شكرا لقرائتكم خبر عن حجاج الجمعيات الأهلية من 6 محافظات يعودون اليوم إلى أرض الوطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود اليوم الأحد حجاج الجمعيات الأهلية من محافظات البحيرة والإسكندرية ومطروح والجيزة والشرقية والقاهرة من الأراضى المقدسة الى مطار القاهرة الدولى بعد الانتهاء من تأدية مناسك فريضة الحج .

على جانب آخر تتابع الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي مع بعثة حج الجمعيات الأهلية برئاسة أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن ورئيس بعثة حج الجمعيات الأهلية استعداداتها لتسيير رحلات العودة لأرض الوطن لحجاج الجمعيات الأهلية عقب الانتهاء من أداء مناسك الحج.

كما تنسق بعثة وزارة التضامن مع البعثة الطبية لوزارة الصحة لمتابعة حالة الحجاج المتواجدين داخل المستشفيات، بالاضافة إلي تواجد العيادات الطبية طوال الـ 24 ساعة داخل الفنادق لتقديم كافة الاستشارات الطبية وتوقيع الكشف الفوري وصرف العلاج بالمجان.