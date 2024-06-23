شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الله: نفذنا هجوما جويا بسرب من المسيرات على مقر قيادة إسرائيلى والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 23 يونيو 2024 01:29 م

قال حزب الله: نفذنا هجوما جويا بسرب من المسيرات الانقضاضية على مقر قيادة إسرائيلي تابع للفرقة 91 في إيليت هشاحر شمال شرق صفد، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وأعلنت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، اعتراض مسيرة أطلقت من لبنان في الجليل الأسفل قرب مجمع للصناعات العسكرية.

وتدور اشتباكات بين حزب الله وإسرائيل منذ أشهر، بالتوازي مع حرب الاحتلال الغاشمة على قطاع غزة، وتمثل الأعمال القتالية أسوأ صراع بين الجانبين منذ حرب 2006، ما يُؤجج المخاوف من خوض مواجهة أكبر.