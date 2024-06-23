شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الأمن يناقش الملف النووي الإيراني والصومال وأوضاع الشرق الأوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد مجلس الأمن، صباح غد الاثنين (توقيت نيويورك) جلسة إحاطة مفتوحة ومشاورات مغلقة بشأن الحالة فى الصومال.

وأوضح بيان صادر عن مجلس الأمن أن غداً يشهد أيضاً تقديم وكيلة الأمين العام للشؤون السياسية وبناء السلام، روزمارى ديكارلو، تقريرا عن تنفيذ القرار 2231، الذى أيد خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن برنامج إيران النووى، ومن المتوقع أن تقدم السفيرة فانيسا فرايزر (مالطا)، تقريرا عن أعمال المجلس فيما يتعلق بالقرار، ويقدم رئيس وفد الاتحاد الأوروبى لدى الأمم المتحدة، السفير ستافروس لامبرينيديس، إحاطة بصفته منسق اللجنة المشتركة، التى أنشأتها أطراف خطة العمل الشاملة المشتركة للإشراف على تنفيذها.

فى غضون ذلك، يشهد بعد غد الثلاثاء انعقاد الجلسة الشهرية العادية بشأن "الحالة فى الشرق الأوسط، بما فى ذلك قضية فلسطين"، ويقدم المنسق الخاص لعملية السلام فى الشرق الأوسط تور وينيسلاند إحاطة فى هذا الشأن، ثم تعقب ذلك، إحاطة إعلامية حول التطورات السياسية والإنسانية فى سوريا، ومن المتوقع أن يقدم نائب المبعوث الخاص لسوريا نجاة رشدى ورئيس مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية فى جنيف ومدير شعبة التنسيق راميش راجاسنجهام إحاطة عن الأوضاع السياسية والإنسانية فى سوريا.

من ناحية أخرى، يعقد مجلس الأمن الأربعاء القادم مناقشته السنوية المفتوحة بشأن الأطفال والصراع المسلح، ويتحدث كل من الممثل الخاص للأطفال والنزاع المسلح فرجينيا جامبا، ونائب المدير التنفيذى للعمل الإنسانى وعمليات الإمداد باليونيسيف تيد شيبان، والأمين العام السابق للأمم المتحدة ونائب رئيس الحكماء بان كى مون، وممثلو المجتمع المدنى.

ويوم الخميس القادم، من المقرر أن يعقد مجلس الأمن إحاطة عن الوضع فى جمهورية إفريقيا الوسطى، ويقدم الممثل الخاص للأمين العام لجمهورية أفريقيا الوسطى ورئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لتحقيق الاستقرار فى جمهورية أفريقيا الوسطى فالنتين روجوابيزا إحاطة تعقبها مشاورات مغلقة.

وأعلن مجلس الأمن عقد جلسة بشأن كوريا الشمالية عقب توقيع روسيا وكوريا اتفاقية شراكة استراتيجية شاملة. وبشأن انعقاد الهيئات الفرعية لمجلس الامن، من المقرر عقد عدة اجتماعات الأسبوع الجارى، حيث تعقد لجنة الأركان العسكرية غداً اجتماعا رسميا حول الوضع فى الكونغو الديمقراطية، بما فى ذلك عمل بعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار.