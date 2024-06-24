"البنت شادية بتاعتي".. شابان يتنافسان على فتاة بالمطاوي بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

"ملكش دعوة بيها.. البنت دي بتاعتي" هكذا بدأ النقاش بين شابين حاول كل منهما فرض سيطرته وحماية عرينه من المعتدين الغرباء إلا أن النهاية تلونت بلون الدم.

داخل أحد أزقة حي جنوب الجيزة احتد عاطل على عامل يكبره بثلاث سنوات، هدده بالقتل حال عدم ابتعاده عن حب عمره "البنت شادية -اسم مستعار- دي بتاعتي".

كلمات الشاب لم تلق قبولا لدى العامل العشريني فتوعده أيضًا بمصير لا يخطر على باله "هشيلك من على وش الأرض" لكن المفاجأة أنه كاد يرحل بتلك الطريقة.

بدون مقدمات، أشهر "حبيب شادية" سلاحه الأبيض من طيات ملابسه يلمع نصله تحت ضوء الشمس لينهال على منافسه بالطعنات ولاذ بعدها بالفرار بينما نقل المصاب إلى مستشفى أم المصريين للعلاج.

داخل مكتبه بالطابق الثالث، تلقى المقدم معتصم رزق رئيس مباحث الجيزة إخطارا من إدارة شرطة النجدة باستقبال المستشفى شاب مصاب بجروح نافذة بالجسم إثر ادعاء مشاجرة.

تحريات الرائد أحمد الأبيض والنقيب أحمد الطماوي معاوني المباحث كشفت ملابسات الواقعة لتنطلق مأمورية طاردت المتهم في الاماكن التي يتردد عليها وأسفرت إحداها عن ضبطه وسلاح الجريمة.