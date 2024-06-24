شكرا لقرائتكم خبر عن 30 يونيو.. مشروعات التنمية المستدامة توفر الحياة الكريمة بالدقهلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت محافظة الدقهلية نهضة ونموا بكافة القطاعات على ضوء الأولويات التى أعلنها الرئيس عبدالفتاح السيسى وفى مقدمتها بناء الإنسان وتوفير سبل الحياة الكريمة والتنمية المحلية المستدامة وتشجيع الاستثمار فى محافظات الجمهورية حيث أثمرت إنجازات مشروعات التنمية المستدامة عن توفير الحياة الكريمة في مجالات الإسكان والتطوير ، وتحسين الخدمات والبيئة العامة والارتقاء بالمظهر الحضاري ومياه الشرب والصرف الصحي والطرق والكباري بالإضافة إلى مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

ففي مجال الإسكان وتطوير العشوائيات، تم إصدار القرار الجمهوري بإنشاء مدينة المنصورة الجديدة على مساحة إجمالية 5 آلاف و913 فدانًا تمت زيادتها إلى 7 آلاف و211 فدانًا باستثمارات قيمتها 45 مليار جنيه، ودشن الرئيس السيسى المدينة في أول مارس 2018.

ومدينة المنصورة الجديدة ، أنشئت بهدف إنشاء واجهة بحرية بمستويات عالية من الرفاهية وجودة الحياة وتحقيق التناغم بين الاقتصاد والمجتمع من خلال العمران المستدام وتحقيق الاستغلال الأمثل للموقع الشريطي الساحلي من خلال توجيه المباني والطرق والتوزيع الأمثل لأماكن الخدمات والأنشطة بما يخدم التنمية المستدامة في المدينة ويتلاءم مع توزيع شبكات الحركة والبنية التحتية وإنشاء مراكز خدمية ذكية تعتبر قلب المدينة بالإضافة إلى مجمع للأنشطة ذات الكثافة العالية في المدينة وربطها بمحاور الحركة الرئيسية وخطوط نقل مستدام وإنشاء شبكة محاور خضراء طولية وعرضية تتلاءم مع التشكيل الشريطي للمدينة.

وفيما يتعلق بمشروعات الإسكان والتطوير .. فقد تم رفع كفاءة كورنيش المشاية السفلية علي الضفة الشرقية لنهر النيل فرع دمياط بطول كيلومتر بالإضافة إلى إنشاء المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بديوان عام المحافظة (منظومة الشباك الواحد) بتكاليف 1.2 مليون جنيه وربطه بالمراكز بنطاق المحافظة فضلا عن إنشاء قاعة متعددة الاستخدامات(لقاء المواطنين الأسبوعي/مركز إدارة الأزمات/ قاعة شبكة الألياف الضوئية لمجلس المحافظين) بتكاليف 500 ألف جنيه.

كما تشمل المشروعات ، مشروع تطوير دورات المياه العمومية بالشوارع والميادين بمدينة المنصورة بعدد 166 دورة مياه بتكاليف 3.5 مليون جنيه ، إنشاء عدد 2 مرسى للأتوبيس النهرى بتكاليف 6.12 مليون جنيه للربط بين المنصورة وطلخا فيما يجري دراسة إنشاء عدد 2 مرسى بمدينة شربين بالإضافة إلى حل مشكلة الصرف الصحي بتقسيم 15 مايو بمدينة جمصة والقائمة منذ أكثر من عشر سنوات بتكاليف 65 مليون جنيه بالإضافة إلى حل مشكلة أبراج التعاونيات بمنطقة الفردوس بحي غرب المنصورة بعد توقف دام 16 عاما بعدد 11 برجا بإجمالي 968 وحدة سكنية وتدعيم محطة الصرف الصحي.

كما تم مؤخرا إجراء قرعة علنية لتسليم عقود وحدات المساكن الجديدة بشارع الجلاء بحي غرب المنصورة بعد إعادة بنائها وتطويرها في إطار مبادرة رئيس الجمهورية بشأن مشروع تطوير عواصم المحافظات وهى خاصة بالمواطنين الذين كانوا يقيمون بمساكن قديمة بعمارات الإيواء بمنطقة الفردوس وبشارع الجلاء إضافة إلى استكمال إنشاء وتجهيز مبنى القيادة والتحكم لتأمين مدينة المنصورة بالكاميرات بتكاليف 67 مليون جنيه.

وفيما يخص تطوير المناطق العشوائية بالمحافظة ، تم توقيع بروتوكول لتطوير المناطق العشوائية بقيمة 269 مليون جنيه وشملت أوجه التطوير (الصرف الصحى / مياه الشرب / الرصف / تركيب أرضيات جديدة / أعمال كهرباء ) فى كل من المنصورة وبلقاس فيما بدأ العمل بالفعل في تطوير منطقة سندوب بالمنصورة بتكاليف 116 مليون جنيه ومنطقة سوق ستوتة (بحي غرب المنصورة) بتكاليف 143 مليون جنيه ومنطقة وسط المدينة ببلقاس بتكاليف 10 ملايين جنيه.

وفي محور بناء الإنسان المصري وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين..تم توفير فرص عمل جديدة عبر طرح مساحة 108 أفدنة بالمنطقة الصناعية بجمصة بالتنسيق مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لتوسعة المنطقة الصناعية بجمصة ، توفير 107 فرص عمل لمختلف الأنشطة الاستثمارية بميت غمر على مساحة 18 فدانا ، المساهمة في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد بمبلغ 5 ملايين جنيه لشراء مستلزمات طبية وأدوية لصالح مستشفيات المحافظة ودعم الحالات الإنسانية بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني خلال العام بتمويل قيمته 6.1 مليون جنيه شملت شراء كراس متحركة وأطراف صناعية ومساعدات علاج ومساعدات زواج وتنفيذ مشروعات صغيرة.

وفي مجال الاستفادة من الأصول غير المستغلة وتعظيم الإيرادات الحكومية..تم تطوير قاعة الاجتماعات الكبرى بديوان عام المحافظة لتكون متعدده الأغراض (مسرح-سينما- قاعة محاضرات) بتكاليف 3 ملايين جنيه بالإضافة إلى تطوير دار المناسبات الرئيسية للمحافظة بمسجد النصر بتكاليف 3 ملايين جنيه، إعادة استخدام مبنى الحزب الوطني القديم بشارع الجمهورية بالمنصورة ليكون فندقا لاستقبال ضيوف المحافظة بتكاليف 21 مليون جنيه ، إنشاء متحف لرموز وإعلام ومشاهير الدقهلية بتكاليف 750 ألف جنيه بمبنى ديوان عام المحافظة فضلا عن مشروع إنشاء محلات تجارية بسور حديقه شجر الدر بالمنصورة بعدد 104 محال بإجمالي تكاليف 20 مليون جنيه.

وفي مجال تحسين البيئة العامة والارتقاء بالمظهر الحضاري..نقل مركز تجميع القمامة القديم بمنطقة سندوب بمدينة المنصورة إلى الموقع البيئي بمنطقة قلابشو مركز بلقاس بتكاليف 100 مليون جنيه ، إنشاء مصنع لتدوير المخلفات بتكنولوجيا ألمانية هولندية بسندوب بتكاليف 150 مليون جنيه من خطة وزارة التنمية المحلية؛ التعاقد مع وزارة الإنتاج الحربي لتوريد عدد 83 معدة لتحسين البيئة بتكاليف 91 مليون جنيه مع توفير 22.5 مليون جنيه نتيجة التعاقد قبل بداية العام المالي وتم توريدهم بالكامل.

كما تم رفع كفاءة عدد 514 معدة نظافة بقيمه 35 مليون جنيه بتمويل من وزارة التنمية المحلية، وتدعيم منظومة النظافة بعدد 17 عربة مكنسية بقيمه بلغت 29 مليون جنيه، تدعيم منظومة النظافة بعدد 6000 صندوق قمامة بأحجام متنوعة وصناديق تمنع وصول النباشين بمشاركة المجتمع المدني، وإعادة رصف الطرق والشوارع بنطاق المحافظة بتكاليف 250 مليون جنيه وإزالة بعض المعوقات مثل نقل (مواقف/أكشاك/أسواق عشوائية) بالإضافة إلى إنشاء كوبرى علوي وواحد كوبرى سطحي وعدد 8 طرق بأطوال 48.4 كم.

ويجري إنشاء كوبري علوي وعدد 27 طريقا بأطوال 260 كم وجاري إنشاء 16 طريقا بأطوال 75 كم بتكاليف إجمالية لمشروعات الطرق بالمحافظة بلغت 2.849 مليار جنيه ، استحداث محور جديد لربط مدينتي المنصورة وطلخا ( طريق شرنقاش) بتكاليف 50 مليون جنيه من خطة وزارة التنمية المحلية، استحداث محور جديد لربط مدينتي المنصورة وطلخا ( إنشاء مطلع ومنزل لكوبري الجامعة بتكاليف 186 مليون جنيه من خطة وزارة النقل.

وتشهد المحافظة إطلاق مبادرة "ميدان حضري" فى كل حي ومركز ومدينة بتكاليف 7.6 مليون جنيه وبمشاركة المجتمع المدني حيث تم تطوير الميادين التالية بمدينة المنصورة الهابي لاند والأديب والغرفة التجارية والشيخ حسانين والكتاب أمام جامعة المنصورة بالإضافة إلى الميادين المهمة بدكرنس والمطرية وجمصة ومعظم مدن المحافظة ، الارتقاء بالمظهر الحضري لمبنى ديوان عام المحافظة بتكاليف 2.7 مليون جنيه، إعادة رصف الطرق والشوارع بنطاق المحافظة بتكاليف 235 مليون جنيه، توفير وتشغيل أول ماكينه تخطيط للطرق والشوارع بتكاليف 1.250 مليون جنيه.

وفي مجال استرداد أراضي الدولة...تم استرداد مساحة 51 فدانا بمدينة المطرية بعد إزالة التعديات على بحيرة المنزلة ، كما بلغ إجمالي عدد المتقدمين بطلبات التصالح بالمحافظة بلغ 157016 متقدما ، بنسبة 99 % من إجمالي الحالات بالمحافظة فيما بلغ إجمالي المتحصلات لجدية التصالح ما قيمته 1 مليار و119 مليونا و761 ألف جنيه..

وفي إطار اعتماد المخططات التفصيلية ..جرى تعديل 102 مخطط من خلال خطة شاملة تم إعدادها وتنفيذها من خلال الإدارة العامة للتخطيط العمراني والهيئة العامة للتخطيط العمراني وذلك للتيسير على المواطنين في الحصول على التراخيص اللازمة للبناء فى المدن والقرى وسيتم خلال الفترة المقبلة الانتهاء من باقي المخططات بنطاق المحافظة..

وفي إطار تطوير الريف المصري "حياة كريمة"..كما تم تطوير 26 قرية بمركز شربين بالدقهلية بتكلفة تقديرية تبلغ 3 مليارات جنيه وتم استطلاع أراء الأهالي بالقري المدرجة بالمبادرة وكذا عمل مسح ميداني للتأكد من الأعمال المطلوبة علي الواقع بنطاق القرى المذكورة.