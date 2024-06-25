شكرا لقرائتكم خبر عن البنك التجارى الدولى يرفع حدود كروت الائتمان ويخفض عمولة التحويل إلى 5% والان مع تفاصيل الخبر

قرر البنك التجارى الدولى CIB، أكبر البنوك الخاصة المصرية، رفع حدود كروت الائتمان بالعملة الأجنبية.

وقال البنك التجارى الدولى إنه تم زيادة حدود الإنفاق الدولية داخل وخارج مصر على جميع بطاقات CIB الائتمانية، وتخفيض الهامش على أسعار صرف العملات الأجنبية اعتبارًا من 26 يونيو الجارى إلى 5%.

وينشر ”الخليج 365” التفاصيل الكاملة بشأن الحدود الائتمانية الجديدة والتى تتضمن علميات السحب النقدى لتبدأ من 3500 جنيه وتصل إلى 10500 جنيه، والمشتريات لتبدأ من 100 ألف جنيه وتصل إلى 250 ألف جنيه وذلك بحسب القطاع الذى تنتمى له العميل.



