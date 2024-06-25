شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيق القبول بمدارس الثانوى الخدمات بالجيزة للعام 2024/2025 والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت محافظة الجيزة تنسيق القبول للثانوي العام والتعليم الفني بأنواعه للعام الدراسي 2024 / 2025، إذ تم تحديد 225 درجة للقبول بـ الثانوي العام، و140 درجة للثانوي العام خاص عربي والمنازل، و190 درجة للثانوي العام بـ فصول الخدمات.

ويوضح ”الخليج 365” في السطور التالية تنسيق الخدمات بالجيزة للعام الدراسي 2024 / 2025.

- 200 درجة لكلًا من (خدمات أحمد عرابي الصناعية بنات، خدمات الجيزة الكهربية بنين).

- 190 درجة لخدمات فندقي أكتوبر.

- 180 درجة لخدمات صناعي بباقي المدارس الصناعية.

- 170 درجة لخدمات تجاري.

- 160 درجة لخدمات التعليم الزراعي بإدارة العمرانية.

- 140 درجة لخدمات زراعي بباقي المدارس الزراعية.

يُذكر أن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، اعتمد نتيجة شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي (الشهادة الإعدادية) للعام الدراسى 2023 / 2024 (الدور الأول للفصل الدراسي الثاني)، بنسبة نجاح 87.05%، إذ بلغ إجمالي المتقدمين لأداء الامتحانات 190977 طالبًا وطالبة وبلغ إجمالي عدد الناجحين 165086 طالبا وطالبة.

وكشفت مديرية التربية والتعليم بالجيزة حصول 721 طالبًا وطالبة على الدرجات النهائية فى امتحانات الشهادة الإعدادية بالعام الدراسي 2023/2024، وذلك بعد اعتماد النتيجة، من قبل اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.