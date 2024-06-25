شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم: فتح لجان الثانوية العامة للطلاب من الثامنة والربع صباحا والان مع تفاصيل الخبر

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، رؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة 2024، بفتح لجان الامتحان والمدارس أمام الطلاب والسماح لهم بالدخول بداية من الثامنة والربع صباحاً مع إجراء تفتيش دقيق باستخدام العصا الإلكترونية للتأكد من عدم حيازة الطلاب أى وسائل غش، وخاصة أجهزة التليفون المحمول أو سماعات ذكية وساعات سمارت، حيث شددت الوزارة على ضرورة توفير الهدوء والراحة للطلاب والتعامل معهم بكل هدوء وانتظام أثناء الدخول وداخل لجنة الامتحان لعدم إحداث أى توتر أو قلق للطلاب.

وشدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، الدكتور رضا حجازى، على عدم تأخير تسلم الطلاب ورق الأسئلة عن الموعد المحدد لبداية الامتحان في تمام الساعة التاسعة صباحا.

كما تابع الدكتور رضا حجازي على مدار الأيام الماضية كافة الإجراءات المتعلقة برصد جروبات الغش الإلكتروني وتسليمها للجهات المعنية، كما جدد التأكيد على تنفيذ كافة إجراءات التفتيش بحزم ودقة قبيل دخول اللجان وحظر الدخول بأي أجهزة إلكترونية.

ويؤدى طلاب الثانوية العامة اليوم الثلاثاء امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية وتشمل الفرنسية والإسبانية والألمانية والصينية والإيطالية.