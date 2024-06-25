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رئيس الوزراء: أزمة قطع الكهرباء شديدة الصعوبة ونعلم معاناة المواطنين

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:


وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اعتذارا للمواطنين عن قطع الكهرباء، مؤكدًا أن الأمر شديد الصعوبة.

وقال "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي، الثلاثاء: الأمر شديد الصعوبة علينا لأننا حاسين بمعاناة المواطنين أيا كانت مدة قطع الكهرباء.

وأضاف رئيس الوزراء: بتجيلي شكاوى بشكل شخصي من مواطنين عندهم ظروف معينة، والموضوع شديد الصعوبة عليهم كمان مع امتحانات الثانوية العامة.

وتابع: عارف معاناة المواطنين والأسر المصرية في مسألة قطع الكهرباء بصفة عامة وتحديدا اللي حصل إمبارح.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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