رئيس الوزراء: أزمة قطع الكهرباء شديدة الصعوبة ونعلم معاناة المواطنين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:



وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اعتذارا للمواطنين عن قطع الكهرباء، مؤكدًا أن الأمر شديد الصعوبة.

وقال "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي، الثلاثاء: الأمر شديد الصعوبة علينا لأننا حاسين بمعاناة المواطنين أيا كانت مدة قطع الكهرباء.

وأضاف رئيس الوزراء: بتجيلي شكاوى بشكل شخصي من مواطنين عندهم ظروف معينة، والموضوع شديد الصعوبة عليهم كمان مع امتحانات الثانوية العامة.

وتابع: عارف معاناة المواطنين والأسر المصرية في مسألة قطع الكهرباء بصفة عامة وتحديدا اللي حصل إمبارح.