رئيس الوزراء: نحتاج أكثر من مليار دولار لنتمكن من وقف قطع الكهرباء نهائيًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة تسير على خطة لوقف قطع الكهرباء بشكل نهائي مع نهاية العام الحالي 2024.

وأضاف "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي، الثلاثاء، أن وجه بدراسة الاحتياجات المالية اللازمة لتحقيق هذا الأمر.

وتابع رئيس مجلس الوزراء: إحنا محتاجين مليار دولار أمريكي غير الـ180 مليون دولار اللي دبرناهم بالفعل اليومين اللي فاتوا، محتاجينهم عشان نتجاوز فترة الصيف وده يعادل 57 مليار جنيه.

وأوضح رئيس الوزراء: الدولار هندبره من الموارد الدولارية للدولة خلال هذه الفترة المهمة، وبناءً على هذا الرقم وجهت وزير البترول بالبدء الفوري في التعاقد على الشحنات لاستقدامها بصورة فورية لتجاوز فترة الصيف وتم التنسيق مع وزير المالية ومحافظ البنك المركزي لتدبير الموارد بالجنيه المصري ومعادلها بالدولار الأمريكي.