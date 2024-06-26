شكرا لقرائتكم خبر عن جيش الاحتلال يطلق عددا من الصواريخ تجاه لبنان ولا معلومات عن إصابات أو أضرار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت مراسلة قناة القاهرة الإخبارية، إن الاحتلال الإسرائيلي أطلق عددا من الصواريخ تجاه لبنان ولا معلومات عن إصابات أو أضرار.

وذكرت شرطة الاحتلال، تقارير أولية بإصابة شخص في حادث طعن بمنطقة وادي عارة.

فيما قال مسؤولون في غزة، إن 17 ألف طفل في القطاع فقدوا أحد والديهم أو كليهما جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل ضد المدنيين في القطاع.