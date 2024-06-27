حملات أمنية مكبرة لضبط تجار المخدرات والأسلحة بـ 3 محافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- فاطمة عادل:

شن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بمديريات أمن ( أسوان- دمياط- الإسكندرية)، حملات أمنية مكبرة بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة. وأسفرت الحملة الأمنية بالإسكندرية عن ضبط 47 قضية سلاح ناري، و5 قضايا إتجار في المخدرات و5 متهمين لـ 4منهم معلومات جنائية، وتنفيذ 343 حكمًا قضائيًا متنوعًا. وفي أسوان، تم ضبط 4 قضايا إتجار في المخدرات بحوزة 4 متهمين وضبط 3 قطع سلاح ناري وتنفيذ 804 أحكام قضائية متنوعة. فيما تمكن أمن دمياط من ضبط 4 قضايا اتجار في المواد المخدرة والأسلحة النارية.