شكرا لقرائتكم خبر عن 83% من القراء يطالبون بتكثيف حملات توعية الطلاب بخطورة الإدمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب تكثيف حملات توعية طلاب المدارس والجامعات بخطورة الإدمان، أيد غالبية القراء مطالب تكثيف حملات توعية طلاب المدارس والجامعات بخطورة الإدمان.

وأيد 83% من القراء مطالب تكثيف حملات توعية طلاب المدارس والجامعات بخطورة الإدمان، بينما عارض 17% من القراء مطالب تكثيف حملات توعية طلاب المدارس والجامعات بخطورة الإدمان.