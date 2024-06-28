شكرا لقرائتكم خبر عن صحف: أداء كارثى لبايدن فى أول مناظرة.. وكاتبة: غير قادر على هزيمة ترامب والان مع تفاصيل الخبر

تحت عنوان "أداء كارثى لبايدن فى أول مناظرة رئاسية"، قالت صحيفة الجارديان البريطانية فى مقال لمويرا دونيجان إن الرئيس الأمريكي، جو بايدن لم يبدو فى أول مناظرة فى انتخابات أمريكا 2024، كشخص قادر على هزيمة خصمه الجمهورى دونالد ترامب.

وقالت إنه على مدار 90 دقيقة في أتلانتا، كان بايدن متماسكًا في بعض الأحيان فقط، حيث ألقى تصريحات غير متسقة وغير مسموعة فى الكثير من الأحيان، و كثيرا ما انحرفت عن الموضوع، فضلا عن أن الوقت المخصص له كان ينفد في منتصف الجملة، بحيث ظلت رسالته غير واضحة أو غير مفهومة تمامًا للمشاهدين.

واعتبرت الكاتبة أن الأداء كان كارثياً بالنسبة لرئيس تكمن أكبر نقاط ضعفه الانتخابية في عمره والتصور حول مدى ملاءمته لمتطلبات منصبه. وأدى أداء بايدن في المناظرة الرئاسية الأولى إلى إعادة القضية الأقل تفضيلاً في حملته الانتخابية ــ قدرة الرئيس وحدته ــ إلى قلب المنافسة الانتخابية.

وفي إحدى لحظاته الأكثر حيوية ووضوحا، رد بايدن على سؤال حول عمره بالإشارة إلى أن دونالد ترامب أصغر منه بثلاث سنوات فقط، وأقل كفاءة بكثير. وقالت الكاتبة إن ذلك صحيحا، ولكن ترامب كان قويا، ومنتبها، وملتزما بالرسالة، حتى على الرغم من كذبه مرارا وتكرارا.

في المقابل، عندما قطعت الكاميرات الضوء على بايدن، كان في كثير من الأحيان فاغر الفك، وعيناه مشوشتين، ويبدو أنه يحدق في المسافة المتوسطة بنظرة رعب فارغة، وكان التناقض صارخا، لا شك أن العديد من الناخبين ذوي الميول الليبرالية الذين شاهدوا الانتخابات أصيبوا باليأس من أداء بايدن، الذي كانوا يخشون أن يؤدي إلى ترسيخ الرأي الشعبي بشكل دائم بأنه ببساطة أكبر من أن يتمكن من تولي هذا المنصب.

وأردفت الكاتب أنه حتى رداً على الأسئلة التي كان ينبغي أن تكون سهلة، تخبط بايدن. كثيرا ما فشل في تذكر الكلمات، كان يبدو في كثير من الأحيان وكأنه يفقد مسار أفكاره، ويهدأ صوته ويتحول إلى صمت، وعندما سُئل عن حقوق الإجهاض ــ القضية التي تظهر استطلاعات الرأي أنها التناقض الأكثر تفضيلاً بينه وبين ترامب وأفضل فرصة له للفوز في نوفمبر ــ فشل بايدن فى الإجابة بشكل حاسم يصب فى صالحه.

في وقت لاحق، عندما وصف ترامب بايدن بأنه مجرم، دافع بايدن عن أفعاله، بدلاً من الإشارة ببساطة إلى أن دونالد ترامب هو مجرم مُدان وشدد على الحجة الأساسية البسيطة والمقنعة لإعادة انتخابه: أن ترامب هو مجرم مدان وكاذب سيحظر الإجهاض ويدمر نظام الحكم الديمقراطي سعياً لتحقيق مصالحه الخاصة، على حد تعبير الكاتبة.