شكرا لقرائتكم خبر عن للنساء.. نصائح طبيعية لتخفيف ألم الدورة الشهرية والان مع تفاصيل الخبر

تتعرض الكثير من النساء لألم شديد خلال فترة الدورة الشهرية، وتسعي الكثيرات في الوصول علي أفضل الطرق لتخفيف الألم، وخلال هذا التقرير سنتعرف على أفضل النصائح الطبية التي تساهم بشكل كبير في تخفيف الألم وفقا لموقع hindustantimes.

- الأطعمة الغنية بالحديد

يمكن أن ينجم فقر الدم ونقص الحديد عن الدورة الشهرية الشديدة، و يمكن تنظيم تدفق الدورة الشهرية عن طريق تضمين الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الحديد في النظام الغذائي اليومي، و تشمل المصادر الغنية بالحديد المشمش والزبيب والبيض والفاصوليا والسبانخ المطبوخة والقرنبيط والمكسرات والفواكه المجففة، كما أن جنين القمح وخميرة البيرة من المصادر الرائعة للحديد.

-العلاجات العشبية

● الزنجبيل المضادة للالتهابات والتشنجات معروفة على نطاق واسع، و يمكن أن يقلل الألم ويقلل من كمية الدم المفقودة أثناء الحيض، فقطعة صغيرة من الزنجبيل الطازج وانقعيها في الماء لمدة خمس إلى عشر دقائق لتحضير شاي الزنجبيل، وخلال الدورة الشهرية، تناولي هذا الشاي مرتين أو ثلاث مرات في اليوم.

● إغلي كوبًا من الماء مع القرفة وبذور الكزبرة حتى يقل حجمه إلى نصف كوب، ثم أضيف إليه القليل من السكر، وتناول هذا الخليط مرتين يوميًا.

● الحل البسيط هو تناول ملعقة واحدة من العسل وخيط واحد من الزعفران.

- وسادة التدفئة

يمكن استخدام وسادات التدفئة أسفل البطن أو زجاجات الماء الساخن لتخفيف الألم والتقلصات المرتبطة بالحيض، و تعمل الحرارة على تقليل الألم وقد تقلل النزيف المفرط عن طريق زيادة تدفق الدم واسترخاء عضلات الرحم، يمكنك أيضًا أخذ حمام ماء دافئ؛ يمكن أن يوفر أيضًا فوائد مماثلة.

- النوم الكافي

الحصول على قسط كافٍ من النوم ضروري للتعامل مع فترات الحيض الغزيرة. يساعد الحصول على قسط كافٍ من الراحة في تنظيم الهرمونات، مما يؤثر على الدورة الشهرية وقد يقلل من تدفق الحيض، والحصول على قسط كافٍ من النوم يعزز الحالة المزاجية، مما يسهل على النساء التعامل مع الألم والإرهاق المصاحبين لفترات الحيض الغزيرة.

