شكرا لقرائتكم خبر عن إضافة مكونات التحويل دون تعديل بالمحرك.. كل ما تريده عن تحويل السيارة للغاز والان مع تفاصيل الخبر

تتضمن خطط قطاع البترول التوسع فى نشر محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي بكل المدن والمحافظات لما له من مزايا اقتصادية عديدة، وتتضمن أهم معلومات عن تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي الآتى:

1-جميـع السيـارات التـي تعمل بوقود البنـزين يمكــن تحويلهـا للعمـل بالغــاز الطبيعــي.

2- لا يتم إلغـاء وقـود البنزيـن فـي حالة تحويل السيارة للعمل بالغاز الطبيعي.

3- يتم إضافة مكونات مجموعة التحويل دون إجراء أي تعديل بالمحرك .

4- إتاحة تشغيل السيارة باستخدام الغاز طبيعي أو البنزين.

5-لا يوجد تأثير للغاز الطبيعي على السيارات القديمة حيث يتوافر أطقم لتحويل جميع أنواع السيارات.

6- يشترط عمل فحص للسيارات قبل عملية التحويل بحيث لايتم تحويل السيارات التي تقل كفاءتها الفنية عن 70%.

7-أسطوانة الغاز مصنوعة من الصلب ولا يوجد بها أى لحامات ومصممة لتتحمل الضغوط العالية والتصادمات العنيفة.