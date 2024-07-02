شكرا لقرائتكم خبر عن الفنان أحمد أمين: سعيد جدا إنى أكون رئيس مهرجان نبتة الأول للأطفال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ‎أكد الفنان أحمد أمين سعادته برئاسة مهرجان نبتة الأول للأطفال برعاية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والذي تم الكشف عنه خلال المؤتمر الصحفي الخاص بإطلاق النسخة الثانية من مهرجان العلمين، مساء الإثنين.

وكتب الفنان أحمد أمين على صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك: "سعيد جدا إنى أكون رئيس مهرجان نبتة الأول للأطفال برعاية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية".

وأضاف: "بإعلان انطلاق مهرجان نبتة النهاردة حلم بيتحقق.. هتقولوا طبعا إني مكبر الموضوع على مهرجان صغنن للأطفال وبكرة أكبر وأبقى رئيس مهرجان كبير بقى للكبار.. لكن اللي نفسي فيه بجد إن "نبتة" هو اللي يكبر معايا ومعاكم".

‎وتابع: "من قلبي تحية حب وامتنان واجبة لكل طفل.. هم تقريبا السبب في اللي وصلتله مش بس لإني اشتغلت في الكتابة للطفل 10 سنين من عمري بين الصحافة والأعمال الفنية والكرتون.. ولكن لإني بتعلم منهم كل يوم.. بتعلم من خيالهم ونظرتهم الإيجابية للحياة وبساطتهم وانطلاقهم.. وبحاول أبقى جنبهم ومعاهم يمكن ألحق الطفل اللي جوايا قبل ما يكبر ويعجز".

واختتم أحمد أمين منشوره قائلا: "حابب أشكر كل شباب فريق نبتة واحد واحد، وعلى رأسهم دكتورة نشوى جاد رئيس مجلس إدارة نبتة.. وحابب أوجه شكر خاص للفنانة دنيا سمير غانم على حماسها للمشاركة بعمل فني للمهرجان، واللي متأكد إنه هيكون إضافة مؤثرة ومحبوبة كعادتها.. أفكار كتير ومجهود كبير والأهم نية خير، ووعد مني نحاول أد ما نقدر نعمل حاجة تحترم الأطفال وتسعدهم.. وفي انتظار مشاركة الجهات والأفراد بأعمال وأفكار تليق بالطفل المصري والعربي.. وسيتم الإعلان عن كل التفاصيل قريبًا".



أحمد أمين فى مهرجان العلمين

يذكر أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قررت خلال مؤتمر مهرجان العلمين في دورته الثانية، منح العديد من المزايا الاستثنائية وتذاكر مجانية لأسر وأبناء شهداء القوات المسلحة والشرطة في جميع فعاليات مهرجان العلمين الجديدة المقرر انطلاقه يوم 11 يوليو الجارى وحتى 30 اغطسس المقبل.

وقررت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تخصيص شاطئ عام لخدمة أهالي مدينة العلمين بالتعاون مع وزارة الإسكان ومجلس مدينة العلمين.

وفي إطار تسليط الضوء على التنمية في الساحل الشمالى أعلنت الشركة المتحدة عن إطلاق الدورة الثانية من مهرجان العلمين، وذلك خلال المؤتمر الصحفى للمهرجان الذى سينطلق في الـ 11 من يوليو ويمتد إلى 30 أغسطس.