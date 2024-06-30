شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر كراسة شروط حجز وحدات valley towers بحدائق أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر موقع الخليج 365 كراسة شروط حجز وحدات مشروع valley towers بمدينة حدائق أكتوبر.

وكانت وزارة الإسكان قد قررت، طرح وحدات أول أبراج داخل مدينة حدائق أكتوبر valley towers يوم 30 يونيو الجارى.

وأعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن طرح وحدات سكنية للأفراد، بعدد 984 وحدة سكنية جاهزة للاستلام الفوري بمشروع "valley towers" بمدينة حدائق أكتوبر.

وأوضح الدكتور عاصم الجزار، أن مساحات الوحدات تتراوح بين (95م2 : 100م2)، مضيفاً أن شروط الطرح وأسلوب الحجز والمواقع ومساحة كل وحدة، والأسعار وأسلوب السداد، وكراسات الشروط، ستكون متاحة على موقع برنامج "مسكن"، اعتباراً من يوم الأحد الموافق 30/6/2024، وسيتم الإعلان عن موعد ومكان إجراء القرعة العلنية فى موعد لاحق.

ومن المقرر أن يتراوح سعر المتر، فى الوحدات المقرر طرحها بين 15 إلى 16 ألف جنيه للمتر، وذلك بانظمة سداد مختلفه تبدأ بـ 3 سنوات بدون فوايد، و5 سنوات بفوائد، وتنتهى بـ7 سنوات محملة بفائدة البنك المركزى.

وتتراوح مساحة الوحدات السكنية ما بين 95 مترًا وتصل لـ100 متر، وهذه الوحدات جاهزة للتسليم الفوري، وتم الانتهاء منها بالكامل، خلال الشهور الماضي، وتعد هذه الخدمات أول وحدات داخل أبراج سكنية جاهزه للتسليم الفورى.

وتتميز وحدات أبراج مدينة حدائق أكتوبر وvalley towers، بكونها تقع فى موقع فريد من نوعه داخل مدينة حدائق أكتوبر فضلا عن أنها جاهزة للاستلام الفورى.

ومن المقرر أن يصل مبلغ جدية الحجز لمشروع، valley towers لـ 150 ألف جنيه، ويصل مبلغ مقدم الحجز لـ 20%، من قيمة الوحدة، ونسب السداد ستكون مختلفة تبدأ بـ 3 سنوات، وتصل لـ 7 سنوات.