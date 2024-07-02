شكرا لقرائتكم خبر عن بتوجيه من القيادة.. وزير الدفاع يصل تركيا في زيارة رسمية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ​​​​​​بتوجيه من القيادة - حفظها الله - وصل صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، والوفد المرافق له، اليوم، العاصمة التركية أنقرة في زيارة رسمية.

وكان في استقبال سموه لدى وصوله مطار إيسنبوغا الدولي بأنقرة رئيس هيئة الصناعات الدفاعية التركية البروفيسور خلوق غورغون، وعدد من كبار المسؤولين.

وسيعقد وزير الدفاع خلال الزيارة عددًا من اللقاءات؛ لبحث العلاقات الثنائية، وتعزيز التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين، ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.

