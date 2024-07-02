شكرا لقرائتكم خبر عن 18 مواصفة جديدة.. تحديث لائحة مواد العزل والتكسية للمباني في المملكة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - طرحت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، تعديل اللائحة الفنية لمواد العزل والتكسية للمباني «الجزء الثاني».
ويهدف التعديل الذي جرى عرضه عبر منصة ”استطلاع“ إلى تحديد المتطلبات الأساسية لهذه المواد وإجراءات تقويم المطابقة لضمان مطابقتها للمواصفات، بما يحافظ على البيئة وصحة وسلامة المستهلك ويسهل إجراءات مسح الأسواق.
وتغطي المواصفات الجديدة جوانب مختلفة مثل العيوب الفيزيائية، لون الواجهة، التعاريف والمتطلبات، طرق الاختبار، تقييم المطابقة، ومواصفات المنتج، وتهدف هذه الخطوة إلى رفع مستوى جودة مواد البناء وتعزيز سلامة المباني في المملكة.
ويهدف التعديل الذي جرى عرضه عبر منصة ”استطلاع“ إلى تحديد المتطلبات الأساسية لهذه المواد وإجراءات تقويم المطابقة لضمان مطابقتها للمواصفات، بما يحافظ على البيئة وصحة وسلامة المستهلك ويسهل إجراءات مسح الأسواق.
مواد العزل والتكسيةوضعت الهيئة قائمة بمنتجات مواد العزل والتكسية للمباني، وأضافت 18 مواصفة قياسية جديدة تشمل أنواعًا مختلفة من الزجاج المستخدم في المباني، مثل الزجاج المطلي، والمرايا المصنوعة من الزجاج العائم ذو الطلاء الفضي للإستخدام الداخلي، طلاء مرآة الزجاج المسطحة بالفضة، منتجات الزجاج الأساسية من سيلكات جير الصودا، والزجاج الرقائقي، وزجاج الأمان.
وتغطي المواصفات الجديدة جوانب مختلفة مثل العيوب الفيزيائية، لون الواجهة، التعاريف والمتطلبات، طرق الاختبار، تقييم المطابقة، ومواصفات المنتج، وتهدف هذه الخطوة إلى رفع مستوى جودة مواد البناء وتعزيز سلامة المباني في المملكة.