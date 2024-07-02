شكرا لقرائتكم خبر عن 30 طالبًا وطالبة في انطلاق النسخة الثالثة من برنامج شغف الطبي بالدمام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انطلق في كلية الطب بجامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل برنامج "شغف الطبي"، والذي تنظمه الكلية بالتعاون مع مركز التعليم المستمر في الجامعة.

وذكر الدكتور محمد مددين بان البرنامج يستهدف في نسخته الثالثة على التوالي 30 طالبًا وطالبة من المرحلة الثانوية لخوض تجربة "طالب الطب" في الكلية وتنمية مهاراتهم الشخصية بالإضافة إلى توجيههم في اختيار تخصصهم الجامعي وتحديد مسارهم الدراسي.

ويشتمل البرنامج الذي يمتد لمدة أسبوعين ويقدّم باللغة الانجليزية على محاضرات علمية وأنشطة أكاديمية وتفاعلية وزيارات ميدانية للمستشفى الجامعي ومركز طب الأسرة والمختبرات الطبية في الجامعة.





خدمة مجتمعية



وأضاف أن مثل هذه البرامج التي تنفذها الجامعة ممثلة بكلية الطب تأتي ضمن الرؤية والرسالة التي تسعى إلى تحقيقها والتعرف عن قرب على كلية الطب واقسامها ومجالاتها خاصة، وما نسعى إلى تحقيقه من خدمة مجتمعية تهدف إلى أن يكون لدينا جيل واع على قدر عال من المعرفة والإطلاع وهذا ما يجعلنا نفتخر بجيل جديد مثمناً ما تقوم به الأقسام الطبية والسريرية في كلية الطب ومن أعضاء هيئة التدريس وكل المشاركين.

وأشار إلى أن البرنامج هو أحد البرامج الهامة التي تقدمها كلية الطب واستهدف الطلاب والطالبات لممارسة وتطبيق أنواع العلوم والمهارات والمعارف في الطب التي من شأنها أن تقدم محتوى ثريّاً للمشاركين بشكل مكثف وبنظام تستطيعون من بعده ان يتعرفوا بشكل مباشر على الكلية وتكون لهم خلفية ومعرفة ذات انطباع متميز من خلال أساليب تدريس متقدمة ومختلفة في كلية الطب، منوها إلى ان أهمية رصد انطباعات الطلبة عن البرنامج من اجل تقديم الأفضل خلال الأعوام القادمة، وأن هذه التجربة من التجارب الريادية في الجامعة كونها تركز على الطلبة واستعدادهم لمرحلة مميزة في حياتهم الجامعية .