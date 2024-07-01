شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التموين تبدأ اليوم صرف السلع المدعمة على البطاقات ضمن مقررات شهر يوليو والان مع تفاصيل الخبر

وفرت وزارة التموين والتجارة الداخلية السلع الأساسية والمنتجات الغذائية لتبدأ اليوم الاثنين، صرف مقررات التموين عن شهر يوليو 2024، حيث يتم الصرف لأصحاب البطاقات التموينية بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد على البطاقات، حيث توفر الوزارة ما يقرب من 31 صنفا من السلع.

وكشف تقرير لوزارة التموين والتجارة الداخلية عن الاستمرار في تقديم الخبز البلدي المدعم على البطاقات التموينية بما يقرب 250 إلى 270 مليون رغيف/ يوم لعدد يقرب من 70 مليون مواطن مستفيد من صرف الخبز، كما توفر وزارة التموين السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن في منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة للوزارة بأسعار مخفضة وأقل من مثيلاتها في الأسواق الأخرى.