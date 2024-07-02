في أول يوم تطبيق.. عقوبة مخالفة مواعيد غلق المحال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

بدأ اليوم الإثنين 1 يوليو تطبيق المواعيد الجديدة لفتح وغلق المحال العامة والمطاعم والمولات والورش والكافيهات.

ونص قانون المحال العامة على عقوبة المحال المخالفة لقرارات الغلق، بأن يغلق المحل التجارى إداريا في حالة ارتكاب أفعال مخلة بالنظام العام.

وتتضمن عقوبة مخالفة مواعيد عمل المحال:

1- في حالة المخالفة لمواعيد الغلق والفتح اليومية، يتم إنذار المسؤول كتابة.

2- إذا انقضت مدة 15 يومًا دون تلافي أسباب المخالفة، يصدر المركز المختص قرارًا بالغلق لمدة لا تقل عن شهر.

3- لا يُسمح للمحل المخالف بمزاولة النشاط مرة أخرى إلا بصدور قرار من مركز التخصيص بالفتح مرة أخرى.

وحسب قانون المحال العامة، يعاقب كل من خالف المواعيد المقررة بغرامة 20 ألف جنيه، وفي حالة العودة للمخالفة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تتجاوز سنة، وغلق المحل على نفقة المخالف.

وحدد الحكومة مواعيد فتح المحال التجارية يومياً خلال الفترة من أول يوليو عام 2024م وحتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر سبتمبر عام 2024، الساعة السابعة صباحاً على أن يتم الغلق في تمام الساعة العاشرة مساءً، ويتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية لتغلق الساعة الحادية عشر مساءً وبذلك يكون التخفيض ساعة واحدة فقط عن المواعيد الصيفية المعمول بها.

وتكون مواعيد فتح المولات التجارية يومياً خلال الفترة المشار إليها اعتبارا من الساعة العاشرة صباحا وتغلق الساعة الثانية عشر منتصف الليل، على أن يتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية لتغلق الساعة الواحدة صباحا.

وتكون مواعيد فتح المطاعم والكافيهات والبازارات يوميًا خلال الفترة المشار إليها اعتباراً من الساعة السادسة صباحا، على أن يتم الغلق في تمام الساعة الثانية عشر منتصف الليل مع استمرار خدمات التيك أواي و توصيل الطلبات للمنازل على مدار 24 ساعة بالنسبة للمطاعم والكافيهات، على أن يتم زيادة التوقيت يومي الخميس و الجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية لتغلق الساعة الواحدة صباحا.

أما مواعيد فتح الورش ومحال الأعمال الحرفية يوميًا فتكون خلال الفترة المشار إليها كما هو معمول به حالياً في التوقيتات الصيفية اعتبارا من الساعة الثامنة صباحا، على أن يتم الغلق في تمام الساعة السابعة مساءً، ويستثنى من ذلك الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود والمرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطنين وذلك حفاظاً على توفير الخدمات المهمة لهم.

واستثنى قرار المواعيد الجديدة لغلق المحال التجارية المشار إليها تستثنى محال البقالة والسوبر ماركت والمخازن والأفران، مع مراعاة الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفواكه والخضروات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات مراعاة للخدمات المهمة التي تقدم للمواطنين.