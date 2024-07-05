زعيم حزب العمال البريطاني: المملكة المتحدة جاهزة للتغيير

أعلن زعيم حزب العمال كير ستارمر الذي من المقرر أن يصبح رئيسا للوزراء بعد فوز حزبه في الانتخابات العامة إن المملكة المتحدة "مستعدة للتغيير" وتطمح للعودة إلى "السياسة بوصفها خدمة للجمهور".

وأكد في خطاب ألقاه بعد إعادة انتخابه في دائرته الانتخابية في شمال لندن "الناخبون هنا وفي كل أنحاء البلاد قالوا كلمتهم وهم مستعدون للتغيير ولإنهاء سياسة الاستعراض، وللعودة إلى السياسة بصفتها خدمة للجمهور".

وقبل أن يتولى كير ستارمر زعامة حزب العمال البريطاني تدرج في مسؤوليات عدة، من محام في مجال حقوق الإنسان إلى مدع عام للدولة.