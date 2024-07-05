وريثة ديزني توقف التبرعات للديمقراطيين حتى ينسحب بايدن من سباق الرئاسة

أعلنت أبيجيل ديزني حفيدة والت ديزني ووريثة شركة الترفيه الكبرى لشبكة "سي إن بي سي" إنها ستوقف التبرعات للحزب الديمقراطي حتى ينسحب الرئيس جو بايدن من سباق الانتخابات الرئاسية الأميركية لعام 2024.

وتعهد بايدن مجددا بـ"مواصلة النضال" رغم دعوات تطالبه بالانسحاب من السباق الرئاسي، مشددا خلال احتفال بعيد الاستقلال في البيت الأبيض على أنه "لن يذهب إلى أي مكان".

وردا على أحد مؤيديه الذي طلب منه "مواصلة النضال"، قال الرئيس البالغ 81 عاما "لن أذهب إلى أي مكان".

ورفض بايدن مرارا الانسحاب على الرغم من تزايد الدعوات لتلك الخطوة منذ أدائه في المناظرة الرئاسية الأولى أمام الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب.