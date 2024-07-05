سعرها يصل لـ 20 ألف جنيه.. محمود سعد يستعرض "لامبورجيني الدجاج" بأغرب مزرعة في مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

سلط الإعلامي محمود سعد الضوء على أغرب مزرعة دواجن في مصر، حيث يصل سعر الدجاجة الواحدة إلى 20 ألف جنيه.

واستعرض "سعد"، في مقطع فيديو على صفحته الشخصية على فيسبوك أنواعًا عديدة من الدواجن النادرة، من بينها الدجاج الأسود الإندونيسي المعروف باسم "أيام سيماني" أو "لامبورجيني"، الذي يعتبر الأغلى في العالم.

ويتميز دجاج اللامبورجيني بلونه الأسود الداكن الذي يغطي كامل جسمه، بما في ذلك الريش والجلد والعظام وحتى الأعضاء الداخلية.

ويرجع ارتفاع سعره إلى ندرته وفوائده الصحية المزعومة، حيث يعتقد البعض أن لحمه غني بالبروتين والحديد.

ويعتبر الدجاج الأسود رمزًا للثراء والرفاهية في بعض الثقافات، ويقدم في المناسبات الخاصة والاحتفالات.

وفي الصين، يعتبر لحمه طعامًا مفضلًا للنساء الثريات بعد الولادة، لاعتقادهن أنه يعيد إليهن طاقتهن بعد فترة الحمل.

وفي مصر، بدأ بعض المربين في الاهتمام بسلالة اللامبورجيني، على الرغم من ارتفاع سعرها.

ويصل سعر البيضة الواحدة إلى 7 دولارات، بينما يصل سعر الدجاجة إلى 2500 دولار.

دجاج اللامبورجيني.. طفرة جينية عمرها 800 عام

ظهرت سلالة اللامبورجيني لأول مرة قبل 800 عام نتيجة طفرة جينية، وانتشرت في أوروبا وأمريكا قبل 20 عامًا. ويتميز هذا النوع من الدجاج بلونه الأسود الداكن، وجهازه العضلي القوي، ولحمه الصحي والمفيد.

صفات الدجاج الأسود

يتميز الدجاج الأسود بالعديد من الصفات الشكلية والسلوكية، منها:

الشكلية:

ريش متراص أسود اللون، قد يظهر بلون أخضر إلى أرجواني تحت أشعة الشمس، حجم متوسط، أجنحة طويلة، صدر عريض، أفخاذ قوية، 4 أصابع في كل قدم.

السلوكية:

ذكي، لطيف، مطيع، سهل التعامل، يتعايش مع الحرارة المرتفعة، يتحمل البرد في مسكن مناسب، يتميز بشخصية واثقة.