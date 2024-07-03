شكرا لقرائتكم خبر عن عقد المقابلات الشخصية للمرشحين على منصب عميد كلية التربية بجامعة القاهرة.. غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت جامعة القاهرة مواعيد عقد المقابلات الشخصية للمرشحين على منص عميد كلية التربية النوعية بالجامعة ومناقشتهم فى البرامج المطروحة والمقدمة للجنة اختيار القيادات الجامعية، وذلك غدا الخميس 4 يوليو الجارى.

وضم كشف بالأسماء النهائية الأساتذة المتقدمين للترشح لمنصب عميد كلية التربية النوعية حيث تضم القائمة 10 مرشحين على المنصب. وتقدم بأوراق ترشحه كل من الدكتورة راندا محمود رزق فاخر، الدكتور محمود أبو النور عبد الرسول، والدكتور محمود حامد محمود برين، والدكتور أحمد عويس أحمد عبد الهادى، والدكتور وائل فاروق إبراهيم، والدكتور طارق سمير محمد أمين، والدكتورة صفاء محمد شوقى مهدى عيسى، والدكتورة حنان محمد إسماعيل، والدكتور طارق جاد الكريم، والدكتور عادل محمد حسن.