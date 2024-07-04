شريف عامر لوزير الاتصالات خلال مداخلة هاتفية: ما فيش شبكة والأخير يعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت -داليا الظنيني:

مازح الإعلامي شريف عامر، الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات، على الهواء لعدم تمكنه من التقاط الاتصال خلال إجراء مداخلة هاتفية معه.

وقال "عامر" خلال تقديم برنامجه "يحدث في مصر" المذاع على فضائية "إم بي سي مصر" مساء اليوم الأربعاء، "يبقى حاجة غريبة لو بحاول أوصل لوزير الاتصالات ومش عارف".

ورد وزير الاتصالات قائلا:"موجود والاتصالات تمام"، مضيفًا "من أهم أولوياتي تعظيم صادرات مصر من تكنولوجيا المعلومات وتطوير قطاع التكنولوجي والاتصالات أبرز أولويات الدولة المصرية".

وأوضح أنه خلال العامين الماضيين نجحنا في توقيع عقود مع 60 شركة عالمية لتوفير فرص عمل، بالإضافة إلى تحديث الكثير من المبادرات وتطويرها وتطوير خدمات البريد وإعادة صياغتها وتطوير البنية التحتية الرقمية".

وتابع وزير الاتصالات "ملتزمون مع نهاية 2024 إطلاق الشريحة الالكترونية e-sim".