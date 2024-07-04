شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الزراعة: 11 محصولاً ضمن منظومة التكويد للصادرات الزراعية والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور سعد موسى رئيس الحجر الزراعى، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، أنه تم تطوير منظومة الحجر الزراعي المتمثلة فى التكويد لتتبع المنتجات المراد تصديرها وإحكام الرقابة عليها من المزرعة وحتى ميناء الوصول فى الدولة المستوردة تحت الاشراف الكامل للجهات الرقابية ممثلة فى الحجر الزراعي المصرى والجهات الفنية بوزارة الزراعة.

أضاف موسى، أن هناك محاصيل حاليًا ضمن منظومة التكويد وهى " العنب، والفراولة، والفلفل، والجوافة، والرمان، والموالح، والبصل، والمانجو، والفول السودانى، والتمور للصين والخوخ للاتحاد الأوروبي".



أوضح موسى، أنه تم توفير الأجهزة المطلوبة ورفع قدرات الباحثين والاستعانة بالخبرات الدولية، مما مكنها من الحصول على أعلى شهادات الاعتماد الدولى من قبل المنظمات العالمية كمعامل مرجعية على المستوى الدولى "المعمل المركزى لتحليل متبقيات المبيدات معهد الصحة الحيوانية والمركز الإقليمى للأغذية والأعلاف وغيرها "، مشيرًا إلى أن العمل مستمر بجميع المعامل التابعة للوزارة طوال 24 ساعة والإجازات والعطلات الرسمية دعمًا للمصدرين والمنتجين الزراعيين وجمهور المتعاملين.



الجدير بالذكر أن فتح الأسواق الجديدة يتطلب جهدًا كبيرًا قد يستغرق أحيانًا عدة سنوات، ويتم ذلك من خلال إعداد ملف فنى متكامل عن المنتج المزمع تصديره إلى الخارج، وإرسال الملف الفنى للمحصول المزمع تصديره عبر قنوات الاتصال الرسمية لسلطات الحجر الزراعى بالدول المستوردة لدراسته، والتنسيق مع خبراء الحجر الزراعى بالدول المستوردة، لاطلاعهم على نظام الصحة النباتية ومنظومة التكويد والتتبع المطبقة لدى مصر وقيام سلطات الحجر الزراعي بالدول المستوردة بالموافاة باشتراطات الصحة النباتية للمنتج المراد فتح السوق له، ويتم فتح السوق رسميًا بعد استيفاء جميع الاشتراطات الفنية الواردة من الدولة المستوردة.