شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة تعليم الكبار: منهجية علمية لدراسة تقييم محتوى اختبارات الأمية والان مع تفاصيل الخبر

استقبل الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، الدكتور عيد عبد الواحد رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار، بمقر رئاسة الجامعة؛ لبحث تعزيز سبل الشراكة بين الهيئة والجامعة، بحضور الدكتور سامح المراغى نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة وأسامة وليم مدير عام فرع الهيئة ببنى سويف وإيهاب أحمد مدير العلاقات العامة بالهيئة وأحمد عبد الموجود مسؤول الاتصال السياسي بالهيئة وسماح عادل منسق حياة كريمة بالهيئة، وهشام فهيم العلاقات العامة بالهيئة.

وأعرب عبد الواحد عن سعادته بتواجده بجامعة بنى سويف هذه الجامعة العريقة، كما أكد عبد الواحد بأن قضية الأمية قضية وطنية، ولابد أن تتكاتف كل الجهود حتى نقضى على الأمية، وأوضح عبد الواحد الرؤية الجديدة للهيئة، والتى تتماشى مع رؤية الدولة، ورؤية وزارة التربية والتعليم، وهى التحول من الأمية الأبجدية إلى ريادة الأعمال وإلى التعايش الرقمى وجودة الحياة، والابتكار.

وأضاف بأنه سيكون هناك منهجية علمية لدراسة تقييم محتوى الاختبارات الخاصة بالأمية، بحيث يشمل الجانب الثقافى والمهارى وريادة الأعمال والتعايش الرقمى إلى جانب الأبجدية، وينعكس ذلك فى تقديم مناهج متعددة تناسب كل بيئة على حدة، وأكد بأن التعليم من المهد إلى اللحد ويعنى التعليم المستمر، ولا بد من تشجيع المتحررين على مواصلة التعليم، مع عقد ندوات تثقيفية لأهالينا البسطاء تتحدث عن المواطنة والانتماء والحفاظ على البيئة.

فيما رحب الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، برئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار، والوفد المرافق له، كما أكد حسن بأن جامعة بنى سويف شريك أساسى مع الهيئة، وأنها تسعى جاهدة للقضاء على الأمية فى المحافظة عن طريق مشاركة أساتذتها وطلابها فى المشروع القومى لمحو الأمية، وأنها داعم قوى للهيئة.