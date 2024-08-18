السلطات التركية اعلنت عن اندلاع حرائق جديدة في إزمير والسيطرة عليها جزئيا

اعلنت السلطات التركية أن "حرائق جديدة اندلعت وتمت السيطرة عليها جزئيا في إزمير"، ثالث أكبر مدن تركيا لناحية عدد السكان والواقعة على الساحل الغربي للبلاد.

وأعلن رئيس بلدية إزمير جميل توغاي أن "حرائق غابات اندلعت في مناطق بينها مندريس وبايندير وتشيشمي"، مضيفا أن "الإطفائيين سيطروا على النيران في تشيشمي".

واشار وزير الزراعة والغابات إبراهيم يومقلي الى أن "أصدقاؤنا بذلوا الكثير من الجهد في مكافحة النيران. يمكننا القول إن هذه النيران فقدت زخمها".

وأعلن وزير الداخلية التركي علي يرليكايا أن "سبعة أشخاص يشتبه في صلتهم باندلاع حرائق الغابات قد اعتُقلوا في محافظة إزمير".

وصباح السبت غطت سحب دخان رمادية سماء منطقة كارسيكايا في إزمير من حيث انطلق الحريق فيما انتشرت رائحة الدخان في كل أرجاء المدينة.

واحترقت مبان عدة ومركبات في المنطقة الصناعية في أورنيكوي، في الضاحية الشمالية لإزمير. وتواصل تصاعد الدخان الرمادي خلف المنطقة الصناعية حيث كان الإطفائيون لا يزالون يحاولون السيطرة على النيران.