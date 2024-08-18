مقتل ثمانية فلسطينيين في قصف إسرائيلي استهدف ثلاثة منازل في مخيم جباليا ومدينة خان يونس بغزة

افادت وكالة "وفا"، عن "مقتل ثمانية فلسطينيين واصابة عدد آخر بجروح مختلفة، ليل السبت/الأحد، في قصف إسرائيلي استهدف ثلاثة منازل، في مخيم جباليا ومدينة خان يونس بقطاع غزة".
واشارت الى "انتشال أربعة قتلى و19 جريحاً في قصف إسرائيلي استهدف شقتين سكنيتين في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، كما قتل أربعة فلسطينيين وأصيب ستة بجروح، جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلاً في بلدة عبسان الكبيرة شرق مدينة خان يونس جنوب القطاع".
ولفتت الى أن "ترافق ذلك مع قصف مدفعي مكثف وإطلاق نار من طائرات الجيش الإسرائيلي الحربية على أبراج مدينة حمد السكنية ومحيطها شمال المدينة".
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