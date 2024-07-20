شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يلتقى وزير خارجية جنوب إفريقيا رونالد لامولا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى د. بدر عبد العاطى، وزير الخارجية والهجرة، اليوم الجمعة ، مع رونالد لامولا وزير خارجية جمهورية جنوب إفريقيا على هامش أعمال الاجتماع التنسيقى السادس للاتحاد الأفريقى والتجمعات الاقتصادية الإقليمية على مستوى القمة.

وصرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية والهجرة، أن الوزير د. عبد العاطى استعرض مخرجات الدورة العاشرة للجنة المشتركة بين البلدين للتعاون التي تم عقدها خلال الفترة من 17 - 19 أبريل 2024 ببريتوريا، مؤكداً على أهمية متابعة مخرجاتها، والعمل على إعادة تفعيل مجلس الأعمال المصري - الجنوب أفريقي، باعتباره قاطرة للنشاط الاقتصادي المنشود بين البلدين.

وذكر المتحدث الرسمي، أن اللقاء تطرق إلى المسار القانوني الذي دشنته جنوب إفريقيا في مواجهة الممارسات الإسرائيلية بقطاع غزة، كما تبادل الوزيران وجهات النظر تجاه القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، والجهود المصرية لمواجهة التحديات المتواترة وتصاعد حدة الأزمات ونزع فتيل النزاعات لتحقيق الاستقرار والتنمية في دول القارة. فضلاً عن الاتفاق على أهمية استمرار التعاون والتنسيق المشترك في القضايا ذات الأولوية في تجمع البريكس والموضوعات الخاصة بالاتحاد الإفريقى.