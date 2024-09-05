عضو بالشيوخ تطالب بإطلاق مرحلة جديدة لحماية الكبار بلا مأوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - نشأت علي:

طالبت النائبة ريهام عفيفي عضو مجلس الشيوخ، الحكومة بإطلاق مبادرة جديدة للبرنامج القومي لحماية كبار بلا مأوي وذلك بالتعاون مع المجتمع المدني.

وقالت، إنه تلاحظ فى الفترة الأخيرة ظهور عدد من المشردين بالشوارع وتواجدهم أسفل الكباري بالمناطق الحيوية وأمام بعض المنازل.. الأمر الذى يتطلب تدخل الجهات المعنية للتعامل معهم وإيوائهم داخل دور لرعايتهم وتأهيلهم من جديد.

وأشارت النائبة ريهام عفيفي في بيان لها اليوم، إلى أن المرحلة الأولي من البرنامج القومي لحماية الأطفال وكبار بلامأوي حققت المستهدف منها فى جميع المحافظات المصرية، لافتة إلي ضرورة تفعيل هذه المبادرة مرة أخري .

وقالت عضو مجلس الشيوخ، إنها ستتقدم بطلب مناقشة في دور الانعقاد الخامس للمجلس والمزمع انعقاده أول أكتوبر لمناقشة هذا الملف فى اللجان البرلمانية المختصة وهي لجنتى حقوق الإنسان والصحة بالمجلس وذلك بحضور جميع الجهات المعنية بالدولة .

وشددت النائبة ريهام عفيفي على أهمية دور المجتمع المدني في هذه المبادرة حال إطلاقها من جديد لتساهم بشكل فعال في إيواء هولاء المشردين وتوفير الرعاية الصحية والأدمية فى اطار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان .