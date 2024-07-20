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وزارة الصحة تكشف معلومات مهمة عن مبادرة فحص المقبلين على الزواج.. إنفوجراف

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شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة تكشف معلومات مهمة عن مبادرة فحص المقبلين على الزواج.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلام

السبت، 20 يوليو 2024 05:30 ص

قالت وزارة الصحة والسكان إنه من أجل زواج آمن وأسرة سليمة يجب على الزوجين التوجة لإجراء الفحوصات الطبية.

وأضافت وزارة الصحة والسكان: "قبل موعد إتمام الزواج بـ 6 أشهر يتم استلام النتائج خلال أسبوعين من إجراء التحاليل". وتابعت: "تتم مناقشة النتائج في جلسة مشورة تتسم بالسرية والخصوصية لكل طرف من الطرفين"، وقالت: "يمكن التوجه أقرب وحدة صحية ويمكن الاتصال بالخط الساخن 15335".


إنفوجراف

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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