شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يتفقد "المنطقة الترفيهية" بجوار الأبراج الشاطئية والان مع تفاصيل الخبر

في ختام جولته اليوم بمدينة العلمين الجديدة، تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، المنطقة الترفيهية بجوار الأبراج الشاطئية.

وقام رئيس الوزراء بجولة شملت عدداً من مكونات المنطقة الترفيهية، من بينها الجزء المخصص للمحال التجارية المختلفة، بينها براندات عالمية ومطاعم وكافيهات، وكذا الأنشطة المتنوعة، والوقوف على مدى حركة وكثافة الزوار بالمنطقة.

وأجرى رئيس الوزراء حواراً مع عدد من رواد المنطقة الترفيهية، الذين أشادوا بجودة وتنوع الخدمات بها. وأكد رئيس الوزراء ضرورة التشغيل الفعلي لكل المحال والمطاعم والكافيهات التي تبدأ العمل بالمنطقة لخدمة الزوار.

كما قام الدكتور مصطفى مديولي بجولة بأحد الشواطئ المصاحبة للمنطقة الترفيهية للتعرف على الأنشطة التي يتم تنفيذها به، ومستوى الخدمات المقدمة للزوار والمصطافين.

وخلال الجولة، أوضح المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن المنطقة الترفيهية مقامة على مساحة 50 فدانا، وتضم 40 مبنى، بمساحات تتراوح من 332م2 إلى 3192 م 2، بالإضافة إلى فندق بمساحة 4162 م2.

وفي ذات السياق، أضاف "الشربيني"، أن المنطقة الترفيهية تحتوي على جراج متصل بالمنطقة يستوعب عدد 2800 سيارة، إلى جانب عدد ٢ دور للأنشطة التجارية، وتتراوح مساحة المحلات التجارية من 84 م2 إلى 731 م2، لافتاً إلى أنه تم الانتهاء من جميع الأعمال، وتم التشغيل الفعلي للمنطقة.

وأشار المهندس أحمد إبراهيم، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة، إلى أن المنطقة الترفيهية تضم: مطاعم، وكافيتريات، ومنطقة لألعاب الأطفال، وعددا من الأنشطة الشاطئية والترفيهية.