الامارات | وفاة مسن صيني خلع 23 سنًا وزرع 12 في يوم واحد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -

تحقق السلطات الصينية في قضية رجل مسن توفي بعد 13 يومًا من خلع 23 سنًا وزرع 12 سنًا جديدة في نفس اليوم في عيادة أسنان، وهو الأمر الذي دفع ابنته لتقديم شكوى ضد عيادة الأسنان التي قامت بهذا الإجراء المفرط.

وقدمت الابنة واسمها شو، من مقاطعة تشجيانغ الصينية، شكوى مؤخرًا إلى مكتب الصحة البلدي ضد عيادة الأسنان مع أدلة على أن والدها خلع 23 سنًا وزرع 12 سنًا جديدة في جلسة واحدة، والتي تدعي أنها تسببت في وفاته المفاجئة بعد 13 يومًا.

وأخبرت شو السلطات أن والدها عانى من آلام مبرحة طوال الأيام الثلاثة عشر الأخيرة من حياته، قبل أن يعاني من نوبة قلبية قاتلة في 28 أغسطس. والآن تريد المرأة تقديم المسؤولين إلى العدالة. ووفقًا لنموذج موافقة المريض، فقد حصل والد شو بالفعل على خلع 23 من أسنانه الطبيعية قبل حفر 12 ثقبًا في جمجمته وفكه لزراعة أسنان جديدة. تم إجراء كل هذا في يوم واحد، مما يعني أنه كان عليه أن يتحمل آلامًا لا يمكن تصورها بعد زوال تأثير التخدير. وعلى الرغم من أن عدد عمليات الخلع يبدو مفرطًا بعض الشيء لجلسة واحدة، إلا أن المتحدث باسم العيادة التي أجريت فيها العملية قال إن عدد الأسنان التي يمكن إزالتها في المرة الواحدة يجب أن يحدده الطبيب في استشارة وجهاً لوجه بناءً على الحالة الجسدية للمريض.

ووفقًا لسجلات مستشفى ديوي للأسنان، فقد تم إجراء عمليات الخلع الـ 23 بواسطة طبيب يُدعى يوان، وتشمل تخصصاته علاج قناة الجذر وإزالة ضروس العقل المدفونة وأطقم الأسنان الكاملة. وعلى الرغم من عدم وجود لائحة محددة حاليًا بشأن عدد الأسنان التي يجب خلعها في جلسة واحدة، إلا أن العيادة والطبيب يجب أن يأخذا في الاعتبار قدرة المريض على تحمل الألم وخطر الإصابة بالعدوى. وقال شيانغ غولين، مدير مركز طب الفم بمستشفى ووهان الرابع، لصحيفة "ذا بيبر": "كلما زاد عدد الأسنان التي يتم خلعها، زادت استجابة المريض للألم وزادت احتمالية الإصابة بعد العملية الجراحية".

ويجري التحقيق في هذه القضية حاليًا، لكن ممثلًا عن مكتب الصحة البلدي أخبر الصحفيين أن إثبات السببية قد يكون صعبًا، مع الأخذ في الاعتبار أن وفاة الرجل حدثت بعد 13 يومًا من الإجراء المثير للجدل.