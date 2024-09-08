الامارات | السجن لامرأة اعتادت إشعال الحرائق لتغازل رجال الإطفاء

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قامت امرأة يونانية تبلغ من العمر 44 عامًا بإشعال حرائق بشكل متعمد، لأنها "كانت تستمتع بمشاهدة رجال الإطفاء ومغازلتهم". وفقا ما ذكرت وسائل إعلام يونانية.

وحكم على المرأة التي تبلغ من العمر 44 عامًا بالسجن لمدة 36 شهرًا بالإضافة إلى غرامة قدرها 1000 يورو، وذلك بعدما تم القبض عليها مؤخرا لأنها أشعلت الحرائق عمدًا وبشكل متكرر، مما أدى إلى اندلاع حرائق غابات.

وعلى وجه التحديد، نقل موقع "غريك ريبورتر" عن إدارة الإطفاء المحلية في بيان إن المرأة "ألقي القبض عليها يوم 26 أغسطس 2024، من قبل ضباط التحقيق في قسم شرطة تريبولي". وأضاف أن المرأة "مواطنة يونانية، مسؤولة عن التسبب في حريقين في أرض زراعية، عمدًا وبشكل متكرر (في 24 و25 أغسطس)، في منطقة كيراتيسا، في بلدية تريبولي في أركاديا". وبحسب تقرير تلفزيوني يوناني، أشعلت المرأة الحرائق لأنها كانت تأمل في مغازلة رجال الإطفاء الذين سيهرعون لإخماد النيران، وأنها كانت تريد مقابلة رجل يرتدي زيًا رسميًا وفقا للمحطة. وأثار وجود المرأة في كل من الحريقين الأخيرين في المنطقة شكوك إدارة الإطفاء، حيث تجدر الإشارة إلى أن الحرائق المذكورة أثرت فقط على قطع صغيرة من الأرض، بعدما استجابت إدارة الإطفاء على الفور.

ومؤخرا وبعد حرائق خطيرة قررت اليونان اعتبار التسبب بحريق غابات عن طريق الخطأ عملاً إجراميًا، من الآن وصاعدا، حيث يمكن حتى لأصغر حريق أن يخرج عن السيطرة بسرعة.

وجاء القرار بعد اعتقال رجل يوناني يبلغ من العمر 30 عامًا لإشعاله حريقا غابات في نيجريتا، سيريس، أثناء قيامه بعمل زراعي، مما تسبب بحرائق ضخمة في المنطقة.