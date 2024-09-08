الامارات | مختصون يحذرون من قانون أمريكي يحظر دفع "الإكرامية" لجرسونات المطاعم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تتوقع إحصائية من جمعية المطاعم والإقامة في ميشيغان أن 1 من كل 5 مطاعم معرض لخطر الإغلاق نتيجة لحكم صادر عن المحكمة العليا في ميشيغان مؤخرًا. ومن شأن الحكم أن يقضي بالغاء الإكرامية في ميشيغان، ورفع الحد الأدنى للأجور الثابتة لعمال هذه المرافق كبديل عن ذلك.

واحتج العمال في جميع أنحاء غرب ميشيغان أمام المشرعين وطلبوا منهم التراجع عن هذه التغييرات المقررة في فبراير. وقال بعضهم أنه "إذا دخل هذا الحكم حيز التنفيذ، فسيؤدي إلى تغيير الصناعة في ميشيغان للأبد، ويؤدي إلى ارتفاع الأسعار وتسريح العمال."

وقال ممثل الولاية باتريك أوتمان "لقد مرت صناعة المطاعم بما يكفي"، فيما قالت نادلة مطعم تدعى بريتاني جونز، أن القانون سيكون مدمرًا لها ولزملائها في العمل. وأضافت "سيتعين عليّ العثور على وظيفة أخرى. لن أتمكن من إعالة أطفالي بعد الآن بالعمل بأجر أدنى، إنه أمر غير قابل للتنفيذ".

وهذا يعني أنه بدلاً من أجر الإكراميات الذي تتلقاه الآن والذي يبلغ 3.80 دولارًا، ستحصل على معدل ثابت من الأجر الأدنى، كما سيتم القضاء على ثقافة الإكراميات في ميشيغان.

ونقلت القناة الثالثة للأخبار عن سبنسر بوتر، المدير العام لشركة المطاعم Uccello "سيكون هذا تغييرًا كارثيًا للجميع، بما في ذلك أنا". إذ يخشى مع هذا التغيير، أن يضطر إلى رفع الأسعار بنسبة تصل إلى 50٪.

وأضاف: "استمع إلى الأشخاص الذين يعملون في هذه الصناعة، والذين هم في الواقع جزء من هذه الصناعة ويقومون بهذا لكسب لقمة العيش لعائلاتهم، لا ينبغي لنا أن نتجاهل آراء الأشخاص الذين ليسوا في الصناعة ولا يتعين عليهم التعامل مع ما نقوم به على أساس يومي".

"إن نظام ائتمان الإكرامية يعمل بشكل جيد، فالندل يريدون الإكرامية، ولا يريدون أجرًا ثابتًا فقط".

بدوره قال نائب رئيس الشؤون الحكومية لجمعية المطاعم والإقامة في ميشيغان، جون ماكنمارا "إذا كنت أريد وظيفة بأجر أدنى، فسأذهب وأحصل على واحدة"،" ووفقًا لمدير عام مطعم Uccello، فإن "التأثير لن يتوقف عند الموظفين - فإلغاء ائتمان الإكرامية قد يؤدي إلى رفع المطاعم للأسعار والاعتماد على أكشاك آلية للتعويض عن فقدان الموظفين. وهذا يعني أن تجربة تناول الطعام لسكان ميشيغان قد تتغير أيضًا."