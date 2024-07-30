شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرا الزراعة وقطاع الأعمال العام يبحثان جهود النهوض بالقطن المصرى والان مع تفاصيل الخبر

بحث علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، صباح اليوم الثلاثاء، بمقر وزارة قطاع الأعمال بمدينة العلمين الجديدة، عددا من ملفات التعاون المشترك بين الوزارتين.

‏‎وناقش الجانبان خلال اللقاء، جهود تنمية إنتاج وصناعة القطن المصري والنهوض به، وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارتين.

وتناول اللقاء أيضا مستجدات المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج الذي تنفذه الشركة القابضة للغزل والنسيج التابعة للوزارة، للنهوض بهذه الصناعة واستخدام التكنولوجيا الجديدة من خلال توريد أحدث الآلات والمعدات وتدريب العاملين وتطوير البنية التحتية ونظم العمل والإدارة والتسويق، فضلا عن تعظيم القيمة المضافة للقطن المصري ذو السمعة المتميزة عالميا من خلال التوسع في الصناعات التحويلية وزيادة صادراته في صورة منتجات وليس مواد خام، بالإضافة إلى متابعة توفر احتياجات المصانع الجديدة والقائمة من الأقطان، وتطوير وتنظيم عمليات تداول القطن للحفاظ على نظافة المحصول وجودته وتحقيق سعر عادل للمزارعين وتشجيعهم على زراعة القطن.

‏‎وتطرق اللقاء إلى موقف مشروع زراعة الأقطان قصيرة التيلة وخطة التوسع فيها، والذي تتبناه وزارة قطاع الأعمال العام ويجري تنفيذه بالتنسيق مع وزارة الزراعة، بهدف تلبية احتياجات المصانع وخفض الواردات من الأقطان قصيرة التيلة لتقليل الفاتورة الاستيرادية وتخفيف الضغط على العملة الصعبة وزيادة الاعتماد على المنتج المحلي.