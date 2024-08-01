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شكرا لقرائتكم خبر عن الخريطة الزمنية للعام الدراسى الجديد 2024-2025 للجامعات والمعاهد.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى لوزارة التعليم العالى، أن المجلس وافق على الخريطة الزمنية للعام الدراسى الجديد 2024/2025، والذى يبدأ السبت 28 سبتمبر 2024.
الجامعات
وتستمر الدراسة بالفصل الدراسى الأول لمدة 14 أسبوعًا تنتهى الخميس 2 يناير 2025، وتبدأ امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول يوم السبت 4 يناير 2025، وتنتهى الخميس 23 يناير 2025، وتبدأ إجازة منتصف العام اعتبارًا من السبت 25 يناير 2025، وتنتهى الخميس 6 فبراير 2025.
ويبدأ الفصل الدراسى الثانى اعتبارًا من السبت 8 فبراير 2025، وتستمر الدراسة لمدة 16 أسبوعًا، وتنتهى الخميس 29 مايو 2025، وتجُرى امتحانات الفصل الدراسى الثانى خلال شهر يونيو 2025، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.
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