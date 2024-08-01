شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر أسعار اشتراكات المترو الجديدة على كل الخطوط والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب سيد الخلفاوىالخميس، 01 أغسطس 2024 12:11 م
ينشر الخليج 365 اشتراكات المترو، للجمهور العادى بعد رفع سعر تذكرة ركوب المترو، صباح اليوم الخميس، وجاءت قيمة الاشتراكات كالتالى.
قيمة الاشتراك لمدة شهر:-
منطقة واحدة – 310 جنيه
منطقتين – 365 جنيه
ثلاث / أربع مناطق – 425 جنيه
خمس / 6 مناطق – 600 جنيه
الإشتراك الربع سنوي:
منطقة واحدة – 835 جنيه
منطقتين – 990 جنيه
ثلاث / أربع مناطق – 1250 جنيه
خمس / 6 مناطق – 1670 جنيه
قيمة الاشتراك السنوي :
خطين 4235 جنيه
ثلاث خطوط 5335 جنيه
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