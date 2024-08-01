شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر أسعار اشتراكات المترو الجديدة على كل الخطوط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب سيد الخلفاوى الخميس، 01 أغسطس 2024 12:11 م

ينشر الخليج 365 اشتراكات المترو، للجمهور العادى بعد رفع سعر تذكرة ركوب المترو، صباح اليوم الخميس، وجاءت قيمة الاشتراكات كالتالى. قيمة الاشتراك لمدة شهر:-

منطقة واحدة – 310 جنيه

منطقتين – 365 جنيه

ثلاث / أربع مناطق – 425 جنيه

خمس / 6 مناطق – 600 جنيه الإشتراك الربع سنوي:

منطقة واحدة – 835 جنيه

منطقتين – 990 جنيه

ثلاث / أربع مناطق – 1250 جنيه

خمس / 6 مناطق – 1670 جنيه قيمة الاشتراك السنوي :

خطين 4235 جنيه

ثلاث خطوط 5335 جنيه

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