"حكاية طفلة أولاد صقر مع جارتها الغدارة".. "نانسي" قتلت "يارا" والسر: "حلق دهب"



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- فاطمة عادل:

في حادثة مروعة، قُتلت الطفلة يارا ه.، التي لم تُكمل عامها الثامن، على يد جارتها نانسي البالغة من العمر 21 عامًا، في إحدى قرى مركز أولاد صقر شمال محافظة الشرقية.

كان يوم 15 يناير الماضي، عندما عادت يارا من درس خصوصي إلى منزل جارتها بعد أن استدرجتها بائعٌ من أجل الحصول على كرة. لكن نانسي، التي كانت تطمع في قرط يارا الذهبي، باغتت الطفلة فور دخولها المنزل، وقامت بخنقها بغطاء رأس حتى فارقت الحياة، ثم سرقت القرط الذهبي.

تأخرت يارا في العودة إلى منزلها، مما أثار قلق أسرتها التي بدأت في البحث عنها دون جدوى. في مساء نفس اليوم، كشف أحد الأطفال أن الجثة ملقاة فوق سطح منزل أحد الجيران. وعندما عثر الأهالي على الجثة ملفوفة في قطعة قماش بيضاء، أثارت آثار الخنق حول الرقبة الشكوك حول الأسرة المقيمة في ذلك المنزل.

تحريات المباحث أثبتت أن المتهمة هي نانسي، التي تخلصت من جثة الضحية بإلقائها فوق سطح منزل الجيران لإبعاد الشبهات عنها. وبعد ضبطها، أنكرت في البداية ارتكاب الجريمة، لكن مع تضييق الخناق اعترفت بأنها قتلت يارا للاستيلاء على قرطها الذهبي.

تم تحرير محضر بالواقعة وأحيلت إلى النيابة العامة، التي قررت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات. وقد قررت المحكمة تأجيل المحاكمة إلى جلسة دور الانعقاد الثاني من شهر سبتمبر المقبل للمرافعة.